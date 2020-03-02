İBB’den her inanca eşit cenaze hizmetleri

İBB, İstanbul’un tüm renk ve kimliklerine cevap verme çabasıyla, yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu. Eşit hizmet prensibiyle hareket eden İBB’nin yeni yönetimi, bundan sonra vefat eden yurttaş hangi inançtan olursa olsun, mensubu olduğu inancın din görevlileri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), farklı inançlara sahip yurttaşların cenaze işlemlerini yapmaları için 50 din görevlisini işe aldı. Aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu bu din adamları, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapacak. 25’i gassal olan din görevlileri, mensup oldukları dinin vecibeleri gereği vefat eden kişiyi son yolculuğuna hazırlayıp, uğurlayacak.



-YENİ HİZMETİ İMAMOĞLU DUYURDU-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni uygulamayı sosyal medya hesaplarından, “İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak” şeklinde duyurdu. İmamoğlu’nun paylaştığı video kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.





İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’nde şimdiye kadar İstanbullulara 206 imam, 195 gassal hizmet verirken, farklı inanç gruplarına ait din adamlarının göreve başlaması ile cenaze hizmetlerinde de eşit hizmet anlayışı tüm kentlilere sunulmuş oldu.



-POLAT’TAN EŞİT HİZMET VURGUSU-

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, şimdiye kadar cenaze hizmetleri için sadece imamların görev yaptığını belirterek, “Birçok kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İBB, eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor” diye konuştu.



“İstanbul’daki bütün dinsel inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek kamusal görevi yerine getiriyoruz” diyen Polat, şöyle konuştu:

“Cenaze hizmetleri kapsamında hem Müslüman toplulukların farklı mezheplerinden olan Caferi, Şafii, Alevi vatandaşlarımıza hem de Ermeni, Rum, Katolik ve Musevi vatandaşlarımıza hizmet verecek din görevlileri çalıştırmaya başladık. Önceki dönemlerde, farklı kimliklere cenazelerde kendi inançlarına uygun hizmet verilmiyordu. Şimdi ise başka bir inanca mensup biri vefat ettiği zaman, yakınlarının talep etmeleri veya vasiyeti halinde, kendi inancından bir din adamını cenaze işlemleri için görevlendiriyoruz.”



KOÇ: “HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da her dini inancın farklı bir ritüelinin olduğunun altını çizerek, “Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla beraber yürütmek onların hakları. Biz, bu haklarını vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz. Hangi inanç grubunda olursa olsun, onlarla ilgili din adamlarından, yıkamasından definine kadar her türlü hizmeti ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefledik. Bu hedef için de hazırlıklarımız tamam” ifadelerini kullandı.



-YENİ HİZMETTEN İNANÇ GRUPLARI MEMNUN-

Katolik Kilisesi Pederi Remzi Diril, yeni hizmetten duyduğu memnuniyeti, “Bir insanın aramızdan ayrılması sürecinde bir din adamının orada olması insanların içini rahatlatıyor. Hristiyanlıktan bir papaz, bir alevi ,bir imam… İnsanlarınasıl sıcak bir şekilde kucakladığının bence en büyük göstergelerinden biri olacak” sözleriyle dile getirdi.



Alevi Dedesi Feyzullah Yıldız ise İBB’nin yeni hizmeti için “Bizim gayemiz herkesin dinini özgürce yaşaması. Güzel bir atılım” dedi. Başka bir Alevi Dedesi Can Ali Çelik de duygularını şu cümlelerle dile getirdi:

“Cenazelerimizi, ‘nereden, hangi ritüelle kaldıracağız’ şaşkınlığı vardı toplumlarımızda. Belediyenin bu noktadaki desteği, toplumun üstünden bu yükü de almakta. Biz de yaşıyoruz, biz de burada varız, biz de buraya aitiz, bunu hissettirdi.”