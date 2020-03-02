MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Toplum » KADIKÖY’DE 12 SANATÇININ ORTAK SERGİSİ ‘DEVRİDAİM’ CKM’DE
KADIKÖY’DE 12 SANATÇININ ORTAK SERGİSİ ‘DEVRİDAİM’ CKM’DE


Doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü kendi bakış açıları ile yorumlayan 12 sanatçının eseri ‘Devridaim’ adlı sergide buluşuyor.

Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) Sanat Galerisinde 6-29 Aralık tarihleri arasında görülebilecek serginin temel kavramlarını ‘bilinç’ ve ‘özgürlük’ oluşturuyor.

Süreklilik içeren döngüyü doğumun bir başlangıç, ölümün bir son olmadığı fikri üzerine kuran Devridaim sergisinde, farklı tekniklere sahip sanatçılar dünyayı algılayış biçimlerini kendilerine göre yorumluyor. Küratörlüğünü Seda Yavuz’un üstlendiği sergide Gökhan Deniz, Gözde Başkent, Gülen Eren, Güneş Acur, Hüseyin Rüstemoğlu, Ilgen Arzik, Mihriban Mirab, Mustafa Özbakir, Özgül Arslan, Rugül Serbest, Şenay Ulusoy ve Uğur Yurdakul’un eserleri yer alıyor.

Küratör Seda Yavuz’a göre “Sergi, 12 sanatçının paylaştığı, doğum-yaşam-ölüm döngüsüne bakışlarını sunacak. Ne 12 havari ne de 12 ay, tüm simgelerden arınmış 12 kişi… Kutsal bir üçlü değil; doğum-yaşam ve ölüm üçlüsü, tam da bu döngü üzerine odaklanılacak.”.

📆 04 Aralık 2019 Çarşamba 21:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

BAĞLANTILAR