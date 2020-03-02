Yavuz Aktunç, ringlerde fırtına estiriyor

26 Kasım ile 01 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 4. Wushu Sanda Kungfu Balkan Şampiyonasına 37 yaşındaki milli sporcu Yavuz Aktunç damga vurdu.

Aktunç ilerleyen yaşına rağmen milli takım adına genç sporcularla yaptığı 5 karşılaşmada göstermiş olduğu performans izleyicilerden büyük ilgi ve alkış aldı. Turnuvanın bitiminde Wushu Federasyonu Başkan Vekili Sayın Abdurrahman Akyüz, Yavuz Aktunç’u ringe davet ederek kendisini ve antrenörü Murat Er’i tebrik etti. Antrenörü Murat Er ise yaptığı açıklamada Yavuz Aktunç’un ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartırcasına dövüştüğünü ve ülkemiz adına daha çok başarı getireceğine inandıklarını söyledi.

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