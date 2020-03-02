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Turuncu Pedalşörler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Pedal Çevirdi


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, 30 Kasım 2019’da Kalamış’da yapıldı.

Kadınayönelik şiddete karşı mücadele eden ünlüler, gönüllüler ve uzmanlar bu yıl da pedal başında buluştu. 30 Kasım Cumartesi günü Kalamış Parkı ile Şaşkınbakkal Işıklararası gerçekleştirilen bisiklet sürüşünde,Turuncu Pedalşörler günün rengi olan turuncu giysi, yelek ve aksesuarlarıyla sokakları adeta turuncuya boyadı ve kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete karşı mücadeleye dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC’den gelen kadına yönelik şiddete karşı çıkan sloganlar ise Turuncu Pedalşörler’in bisikletlerinde sergilendi.

Birleşmiş Milletler Kadın birimine bağlı HeForShe Proje Koordinatörü Sinem Aydın: “Kadına yönelikşiddeti işte bugün olduğu gibi hep birlikte yeneceğiz. Turuncu Pedalşörler’e buanlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum.”  Şeklinde konuştu ve ardından kendisi de pedal başına geçti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddete son vermek isteyen ünlüler, otuzu aşkın sivil toplum kuruluşundan ve işdünyasından yüzlerce gönüllü Turuncu Pedalşörler adı altında tek yürek oldu.

Murat Evgin, Nergis Çorakçı, Serkan Şenalp, Gökhan Sezen, Deniz Özerman, Taner Turan ve Özlem Ulukan, Benal Tanrısever sürüşe gelirken, ArzuK aprol, Zeliha Sunal, Reyhan Karaca, Murat Onuk, Emre Buga, Veysel Diker ve Ümit Erdim etkinliğe sosyal medyadan destek verdi.

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki tüm Lions ve Leo Kulüpleri’nin organize ettiği etkinliğe Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Inner Wheel, Rotary, Rotaract ve JCI gibi değerli kurumlar ve onlarca bisiklet topluluğu ortaklık etti.

Kadına yönelik şiddet son bulana dek Turuncu Pedalşörler her yıl yeniden pedal başına geçecek.

Galeri
📆 01 Aralık 2019 Pazar 23:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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