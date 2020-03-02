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ARTİSTİK BUZ PATENİ BOSPHORUS CUP İBB’NİN DESTEĞİ İLE İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ


Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup 2019, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde Silivrikapı Buz Pisti’nde gerçekleşti. 27 ülkeden 32’si Türk 164 sporcunun katıldığı organizasyonda Türk sporcularımız 6 madalya ile kürsüde yer aldı.


Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Uluslararası Paten Birliğiyle (ISU) düzenlenen organizasyonda müsabakalar 27 Kasım’da başladı. Yaşmada Türkiye’yi 34 sporcu temsil etti.


İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde düzenlenen yarışlara Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan, Belarus, Çekya, İspanya Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan gelen sporcular katıldı.


ISU’nun 20l9 takviminde yer alan turnuva yıldızlar, gençler, büyükler ve buz dansı kategorilerinde düzenlendi. 4 gün süren müsabakaların sonunda Türk sporcular 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya ile turnuvayı tamamladı. Yarışlar dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

📆 01 Aralık 2019 Pazar 22:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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