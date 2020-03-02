Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu’nda konuştu, “İçinde bulunduğumuz koşullar yeni arayışları zorunlu kılıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı Maltepe Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, “Ekonomide yeni bir yola girmek istiyorsak bunun 4 temel ayağının olması gereklidir. Bunlar, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, üreten Türkiye, sosyal devlet ve şeffaflık ile sürdürülebilirlik ve eğitim” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ev sahipliğinde, Elite World Asia Otel’de gerçekleştirilen “Maltepe Ekonomik Forumu”, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yurtiçi ve yurtdışından ekonomistlerin katılımıyla devam etti. Oturuma ayrıca CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’nin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’nin Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP’nin Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP’nin Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Kadri Enis Berberoğlu, CHP eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve ekonomist katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İkinci günün açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, foruma katılan akademisyenlerden alıntı yaparak, Türkiye gibi kırılgan bir ekonomiye sahip ülkede yapılan bu konferansı önemsediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “İçinde bulunduğumuz koşullar yeni arayışları zorunlu kılıyor. Sorunlara birlikte çözüm üretebiliriz, bu anlayış toplantının ana temasıdır. Prof. Dr. Kamil Yılmaz hocamız ‘Ekonomimizdeki her kriz ve kırılmadan sonra yeni bir başlangıç yapıyoruz’ demişti. Bunun nedeni, ekonomi ve siyaset kurumlarımızın kurumsallaşmamış olmasıdır” dedi. Devlette liyakat, darbe anayasasının değiştirilmesi, demokrasinin geliştirilip tabana yayılması gibi birçok parametrenin ekonomik kırılganlığı gidereceğini söyleyerek konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Maalesef ülkemizde rant siyaseti kutsandı. İnşaat sektörü siyasi açmazlığın kurtarıcısı oldu. Tarım hızlı biçimde bitirildi ve özelleştirmeler maalesef şeffaflıktan uzak biçimde gerçekleştirildi. Halbuki bunlara imza atan siyasetçinin hesap vermesi gerekiyor. Niçin? Kamu kaynağını harcadığı için. Siyasetçi hesap veriyor mu? Gerek bile duymuyor. Zaten yozlaşmanın temelinde de bu var. İstediğim kararları alırım, kimse bana hesap soramaz anlayışı var. Yolsuzluk ve kayıt dışılık üzerinden durulması gereken önemli konulardan. Bir de verginin toplanması ve hizmetin eşit biçimde dağıtılması meselesi ortada büyük bir sorun olarak durmakta.”

Türkiye’nin ekonomik anlamda kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birinin eğitim sistemindeki sorunlar ve araştırma – geliştirmeye yeterince kaynak ayrılmaması olduğunu da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, çeşitli istatistiki bilgiler vererek 4 maddelik çözüm önerisi sundu. Kılıçdaroğlu, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, üreten Türkiye, sosyal devlet ve şeffaflık ile sürdürülebilirlik ve eğitimin ekonomik kırılganlığı bitireceğini ifade ederek, “Biraz sabır, hep birlikte sosyal demokrat bir iktidarda bunu başaracağız. Ne demiştik, umutsuzluk yok her şey çok güzel olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sonrası Prof. Dr. İlhan Tekeli moderatörlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Dünyada ve Türkiye’de Kentleşme Olgusunda Yaşanan Dönüşümler” konulu bir oturum gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Zeydan Karalar Adana, Vahap Seçer de Mersin özelinde sosyal demokrat belediyelerin devraldığı belediyelerin sorunlarından bahsederek, bunları nasıl çözebildikleri konusunda deneyimlerini aktardı. Mersin ve Adana’nın, Türkiye’nin küçük bir örneği olduğunu ifade eden katılımcı belediye başkanları, yönetimlerine bırakılan borçlara, şeffaflığa ve çalışma sürecindeki personel istihdamı ile sorunlarına dikkat çekti.

“ŞEHİRLERİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

İstanbul’un da benzer sorunlar yaşadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Hem belediye başkanı, hem de meclis içinde muhalif bir belediye başkanı olmak, bizleri zaman zaman zorlasa da bunlar asla bahane olmamalı. Bölgemizdeki tahakkümün, kibir ve baskıcı tavrın bitmesi için, şehirde insanların varlığına değer veren, onları düşünen bir anlayışı ortaya koymuş biriyim. Bu süreçte elimizde büyük bir panzehir var; şeffaflık. Yani, vatandaşa aktarabildiğimiz her türlü hususta muazzam bir vicdan işler. Şehre her unsuru mal etmek, vatandaşı onun paydaşı yapmak ve birlikte çözüm üretmek bu süreçte şart. Merkeze muhalif olmaktan dolayı asla ürkeklik yok, cesur olacağız, kurum içerisinde çalışan insanlara, başka sisteme tabi olan elemanlar olarak bakmayıp mutlaka liyâkatı ön planda tutacağız. Yeni nesil siyaset anlayışıyla şehre saygı duyan ve insanları yönetime katan, şehri modere eden belediye başkanı anlayışıyla bu süreci yöneteceğiz.”

Forumun basına kapalı gerçekleştirilen ikinci oturumundaysa, Ferhat Emil’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Glendal Wright, Türda Özmen, Ömer Gencal, Prof. Yulia Y. Finogenova tarafından “Belediyelerde Sürdürülebilir Maliye Politikası” konusu masaya yatırıldı. Forum, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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