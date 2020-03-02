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Manavgat Otobüs Firmaları


Manavgat, Antalya ilimizin en büyük ilçelerinden olup kendi adını taşıyan Manavgat şelalesi ile meşhurdur. Türkiye turizminin en önemli yerlerinden biri olarak bilinir. Manavgat otobüs firmaları hakkında öğrenmek istediklerinizi bu sayfada rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manavgat otobüs firmaları Türkiye’nin dört bir yanından otobüs seferleri uygulamakta ve aileniz ile size güvenli bir yolculuk sunmaktadır. Antalya’ya kadar gelmiş iseniz Manavgat ilçesini ziyaret etmeden dönmeyin. Hem tatil yapılacak hemde sporla ilgilenilecek en güzel ilçelerden birisidir. Doğanın güzelliğiyle, tarihi mekanlarıyla olağanüstü bir tatil cenneti diyebiliriz.

Yerli ve yabancı pek çok turistin yer aldığı bir bölgedir. Tatil planınız arasında ilk sıralarda yer almalıdır.Tarihi eserlerin her biri sizi tarihte yolculuğa çıkarır. Manavgat’ın tatil cennetinin arasında olmasını en önemli sebeplerinin birisi Manavgat şelalesidir. Manavgat şelalesine gittiğinizde etrafta bulunan balıkçılardan balık yiyebilir ve tekne turlarına çıkabilir keyfinize bakabilirsiniz.

Genellikle sporcuların mekânı olan köprülü kanyon milli parkında belli günlerde rafting, kano yapabilirsiniz. Çocuklarla birlikte tatil yapmak oldukça sıkıntılı olabiliyor ama çocuklarınızın da ara tatiller eğlenebileceği, keyif alabileceği ve sıkılmadan ve sizi sıkıntıya sokmadan bir tatil geçirmek isterseniz Manavgat’taki tatiller kaçırmamanızı öneririz.Manavgat otobüs firmaları için tıklayınız. Manavgat’ta tatil yapmak için otobüs biletlerinizi internet sitemizden rahatlıkla alabilirsiniz.Güvenli yolculuklar dileriz…

Manavgat’ta yapılabilecekler

  • Side Apolla tapınağına gidip mutlaka güneşin batışını seyretmelisiniz,
  • Side Antik Kentini, Side Müzesini ve antik tiyatroyu gezebilirsiniz,
  • Manavgat şelalesine gidebilirsiniz
  • Tekne gezisi yapmadan geri dönmemenizi tavsiye ederiz,
  • Yeşil Kanyon tekne turuna katılabilirsiniz.
  • Manavgat plajlarında güneşin tadını çıkarın,
  • Göllerin etrafında bisiklet ile gezebilir doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.
  • Yaz festivallerine katılabilirsiniz,
  • Oymapınar Barajı bölgesinde doğaya karşı yürüyüş yapıp piknik aktivitelerinden bulunabilirsiniz.

Manavgat Karayolu Ulaşım

Türkiye’nin her tarafına Manavgat otogarından otobüs seferi yapılmaktadır. Şehir içi ulaşımı oldukça kolay olup zorluk çekmeyeceğinizi söylemek isteriz. İstediğiniz her yere toplu taşıma araçlarıyla hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Karayolu ulaşımı oldukça rahat ve sıkıntısızdır.

Manavgat Otobüs Firmaları için tıklayınız!

📆 01 Aralık 2019 Pazar 20:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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