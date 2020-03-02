Manavgat Otobüs Firmaları

Manavgat, Antalya ilimizin en büyük ilçelerinden olup kendi adını taşıyan Manavgat şelalesi ile meşhurdur. Türkiye turizminin en önemli yerlerinden biri olarak bilinir. Manavgat otobüs firmaları hakkında öğrenmek istediklerinizi bu sayfada rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manavgat otobüs firmaları Türkiye’nin dört bir yanından otobüs seferleri uygulamakta ve aileniz ile size güvenli bir yolculuk sunmaktadır. Antalya’ya kadar gelmiş iseniz Manavgat ilçesini ziyaret etmeden dönmeyin. Hem tatil yapılacak hemde sporla ilgilenilecek en güzel ilçelerden birisidir. Doğanın güzelliğiyle, tarihi mekanlarıyla olağanüstü bir tatil cenneti diyebiliriz.

Yerli ve yabancı pek çok turistin yer aldığı bir bölgedir. Tatil planınız arasında ilk sıralarda yer almalıdır.Tarihi eserlerin her biri sizi tarihte yolculuğa çıkarır. Manavgat’ın tatil cennetinin arasında olmasını en önemli sebeplerinin birisi Manavgat şelalesidir. Manavgat şelalesine gittiğinizde etrafta bulunan balıkçılardan balık yiyebilir ve tekne turlarına çıkabilir keyfinize bakabilirsiniz.

Genellikle sporcuların mekânı olan köprülü kanyon milli parkında belli günlerde rafting, kano yapabilirsiniz. Çocuklarla birlikte tatil yapmak oldukça sıkıntılı olabiliyor ama çocuklarınızın da ara tatiller eğlenebileceği, keyif alabileceği ve sıkılmadan ve sizi sıkıntıya sokmadan bir tatil geçirmek isterseniz Manavgat’taki tatiller kaçırmamanızı öneririz.Manavgat otobüs firmaları için tıklayınız. Manavgat’ta tatil yapmak için otobüs biletlerinizi internet sitemizden rahatlıkla alabilirsiniz.Güvenli yolculuklar dileriz…

Manavgat’ta yapılabilecekler

Side Apolla tapınağına gidip mutlaka güneşin batışını seyretmelisiniz,

Side Antik Kentini, Side Müzesini ve antik tiyatroyu gezebilirsiniz,

Manavgat şelalesine gidebilirsiniz

Tekne gezisi yapmadan geri dönmemenizi tavsiye ederiz,

Yeşil Kanyon tekne turuna katılabilirsiniz.

Manavgat plajlarında güneşin tadını çıkarın,

Göllerin etrafında bisiklet ile gezebilir doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yaz festivallerine katılabilirsiniz,

Oymapınar Barajı bölgesinde doğaya karşı yürüyüş yapıp piknik aktivitelerinden bulunabilirsiniz.

Manavgat Karayolu Ulaşım

Türkiye’nin her tarafına Manavgat otogarından otobüs seferi yapılmaktadır. Şehir içi ulaşımı oldukça kolay olup zorluk çekmeyeceğinizi söylemek isteriz. İstediğiniz her yere toplu taşıma araçlarıyla hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Karayolu ulaşımı oldukça rahat ve sıkıntısızdır.

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