İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı – Tıkla İzle
Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur akşam saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|+22
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|+4
|34
|9
|Gaziantep
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10
|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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