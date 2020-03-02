Yurt Dışı Eğitiminde Edex

Yurtdışı eğitim başvurularında her kurum ve kuruluş öğrencilerden bazı yeterlilik sınav sonuçlarını talep eder. EDEX, ülkemizdeki en başarılı yurtdışı eğitim kurumu olmasından dolayı öğrencilerine bu alanda da destek veriyor. GMAT sınavı amacı, kişinin İngilizceyi kullanabilme yeteneğini ölçme, tamamen İngilizce olarak sayısal, sözel ve analitik sorunlar çözme yetenekleri ölçmek olduğunu söyleyebiliriz. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bu sınav bilgisayar ortamında düzenlenmektedir.

GMAT Sınavı Nedir?

1997 yılında hayata geçirilen bu sınav, teknoloji ile beraber oldukça kolay hale gelmiştir. Kağıt, kalem olmadan tamamen bilgisayar başında yapılabilen bu sınavın belirli bir giriş tarihi bulunmamaktadır. Kişi, kendini hazır hissettiği herhangi bir zamanda sınava girebilmektedir.

GMAT sınavı toplamda 3 farklı bölümden oluşmaktadır. Bunlar, kompozisyon, sayısal ve sözeldir. Yurtdışı eğitim konusunda gerekli sınavlardan birisi olan GMAT’da zorluk derecesi her zaman bir önceki sorudan daha fazla olmaktadır. Bu sınavda her soru için sadece ve sadece bir cevap hakkınızın olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yanıt verdiğiniz bir soruya daha sonradan dönüp yanıt veremezsiniz.

GMAT Gerekli Bir Sınav Mıdır?

Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerden talep edilen sınavlardan birisi de GMAT sınavıdır. Özellikle yurtdışında işletme, finans, pazarlama gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen kişilerin bu sınava girmeleri zorunludur. Bu alanda eğitim veren üniversitelerin tamamı bu sınav notunu başvuru sırasında etken olarak baz almaktadır. Bu sınavda kişilerin dayanıklılık ve sabırları ölçülmektedir. Oldukça ağır ve zor olduğunu, Amerikalı öğrencilerden dahi istendiğini söyleyebiliriz.

GMAT sınavı, yapı olarak TOEFL sınavından daha ağırdır. Yurtdışı eğitim konusunda yurtdışını düşünen kişiler, en az 200, en fazla 800 puan alınabilen GMAT sınavından ortalama bir derece elde etmek zorundadır. Daha Fazla Bilgi Almak İçin: www.edex.com.tr/uzman-makaleleri/gmat-ve-gre-sinavlari-11