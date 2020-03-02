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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını belirten açıklamada, “Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız” dedi.

Atamaların sağlık camiasına hayırlı uğurlu olmasını dilediğini belirten Koca, duyuruların Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebileceğini kaydetti.

📆 29 Kasım 2019 Cuma 16:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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