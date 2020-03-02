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LEYLA GENCER BELGESELİ “LA DİVA TURCA” SÜREYYA OPERASI’NDA


Opera sanatçısı Leyla Gencer’in hayatını ve sanatını anlatan “Leyla Gencer: La Diva Turc” belgeseli, 1 Aralık 2019 Pazar saat 18.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gösterilecek.

Leyla Gencer’in hayatına ilişkin ilk yapım olan belgeselin yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın kaleme aldığı belgesele sesiyle hayat veren isim ise oyuncu Halit Ergenç. 85 dakikalık film, 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da çekilerek hazırlandı.

Filmin gösteriminden önce Leyla Gencer’in anısına bir de mini konser verilecek. Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek’in sesine piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek. Belgesel gösteriminden sonra ise Zeynep Oral ve Selçuk Metin soruları yanıtlayacak.

📆 28 Kasım 2019 Perşembe 23:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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