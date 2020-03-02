İstanbul’da çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı ‘Sarı’ uyarı

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
“Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|+22
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|+4
|34
|9
|Gaziantep
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10
|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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