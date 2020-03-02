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İstanbul’da çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı ‘Sarı’ uyarı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

📆 28 Kasım 2019 Perşembe 22:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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