Cem Uzan’ın Avukatı Altmışkara, “Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir komplo yapılmıştır”

CEM Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Uzan için yeniden yargılama başvurusunda bulunduklarını ve mahkeme kararının ardından Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Bostancı Green Park Otel’de, çok sayıda partinin katılımıyla basın açıklaması yapan Cem Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, “Cem Uzan, siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır.

Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir.

Cem UZAN’ın hak arama mücadelesini manevra olarak telakki etmiş ve Uzan ailesi ve fertlerine aleyhine nasıl ve hangi Fetö cular ile iş birliği yaptığını açıklamıştır.

Bugün, burada sizlere bunun ispatini ortaya koyuyoruz:

-Cem UZAN a karşı verilen 4 ceza kararlarını yargılayan

-Alt mahkeme 6 Hakimin 4 tanesi Fetöcüdür ve Mahkum olmuşlardır.

-Temyiz mahkemesinde 20 Hakimin 12 tanesi Fetöcüdür ve Mahkum olmuşlardır.

– Pamukova da 2 karara da bakan savcı Feto cu dur – ve· kararları veren savcının esi FETÖ/PDY olmaktan, meslekten ihraç edilmiştir.

-Yani 26 Hâkimin, 16 Hâkimi Fetöcüdür – ve Mahkûm olmuşlardır, meslekten ihraç edilmiş, ve FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı/iltisakı nedeniyle firardadardırlar.

-Davalar, İmar Bankası davası dahil, temel oluşturulduğu iddia edilen Mali Şube raporlarını hazırlatan, takip edip organize eden zamanın Mali Şube Müdürü Mustafa Aktaş, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olmaktan, mahkûm olmuş ve firardalardır.

Bu durumda Cem UZAN a karşı verilen onama kararları vede mahkumiyetleri yargılamanın yenilenmesi şartlarından olan görev suçunu oluşturmaktadır.

O gün yaşananları, Hanefi Avcı ‘Haliçte Yaşayan Simonlar’ kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16’sı FETÖ’cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda Pamukova Sulh Ceza, Pamukova Asliye Ceza, İstanbul 7. Ağır Ceza ve İstanbul 8. Ağır Ceza mahkemelerine 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunduk. Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatılmıştır. Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, kendisinin mağdur olduğuna, tarafsız ve bağımsız hakimlerle adil yargılamanın yapılacağına inanmaktadır” dedi.

Avukat Altmışkara ayrıca, “Yapılan yargılamalar sırasında 2 kez takipsizlik kararı verilmesi, yargılama öncesi ve sırasında alınan raporların bazılarının lehte, bazılarının aleyhte olması karşısında uzlaştırıcı/çelişkileri giderici raporlar alınmadan hükümler tesis edilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu anlamında yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak yeni olay ve yeni deliller olarak müracaat sebebi yapılmıştır” dedi.

‘MAHKEME KARARLARI, UÇAK BİLETİ MAHİYETİNDEDİR’

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan avukat Altmışkara, bir gazetecinin, “Kendisi yaptığı açıklamada 2 ay içinde Türkiye’ye döneceğini söyledi. Yargılama devam ederken mi dönmeyi düşünüyor? Bu takvim nasıl olacak?” şeklindeki, “En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Dün yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Bu yargılamalar yarın bitse, bizim için mahkeme kararları, benzetmemi mazur görün, genel başkanın uçak biletleri mahiyetindedir. Kendisinin devletine ve milletine hizmete hazır olduğu iradesidir. Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanmaz gelecektir” diye cevap verdi.

Bir basın mensubunun, Genç Parti teşkilatında bir heyecan gözlemlediğini belirterek, seçim öncesi bir hareketlilik olup olmadığına yönelik sorusunu ise Altmışkara, “Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız” diye cevaplandırdı.

Avukat Metin Altmışkara, “Şu an ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimi sorunu yoktur” diyerek, Cem Uzan’ın şu an için Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olmadığını da söyledi.

Daha önce Cem Uzan hakkında 4 yargılama yapıldığını söyleyen avukat Metin Altmışkara, “Pamukova Sulh Ceza Mahkemesi’nden ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ten küçük bir cezası var. Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde de bir kararı var. Bir de İmar Bankası ile ilgili iki davadan mahkumiyeti var. Bu konuda yaptığımız bütün itirazlar, maalesef Yargıtay’daki FETÖ hakimleri nedeniyle yok farz edilmişti. Ama şu anda mahkumiyetlerimiz var ve bu 1 aylık süre içerisinde karar almayı umuyoruz. İmar Bankası davalarıyla ilgili yaklaşık 10 yıl 5 ay cezası var. Ama bizim bunlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davalarımız devam ediyor. Bu dosyalarda maalesef ömür geçiyor, süre geçiyor, zaman geçiyor. Cem bey dönmek istiyor. 10 yıl göz açıp geçene kadar bitti. Yani memleketin ihtiyacı var böyle aydın insanlara. Cem Uzan hakkında aramalar var tabi ama hakkında kırmızı bülten yok. Burada önemli olan Türkiye’ye dönmeye olan kararlılığı ve iradesi ” dedi.

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