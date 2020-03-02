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Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar Kartal’da yakalandı


Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, Kartal’ın Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, Kartal’ın Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Hırsızların yakalanarak emniyete götürülmesi kameralarca kaydedildi.

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlarla ilgili yazılı açıklama yaparak, Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada girilen çatışmada 1’i yaralı 4 hırsızın yakalandığını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiği açıklamada, “Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1’i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hırsızların yakalanarak emniyete götürüldüğü anlar kameralarca kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin kaza yapan araçları da görüntülendi.

📆 28 Kasım 2019 Perşembe 00:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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