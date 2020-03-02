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KADIKÖY’DE ENGELLER SANATLA AŞILIYOR: “DAMLALAR SERGİSİ”


Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği, özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı “Damlalar” adlı karma sergi 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı “Damlalar” karma sergisinin ikincisini gerçekleştiriyor. Sergide Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin, Kadıköy’de bulunan özel eğitim okullarının ve bağımsız katılımcıların yaptığı seramik, resim ve el sanatlarından oluşan ürünler yer alıyor. ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı), Tomurcuk Vakfı ve Avrasya Şizofreni Derneği’nin de destek verdiği, 29 Kasım Cuma günü saat 14.00’te açılışını yapacak sergi 5 Aralık tarihine kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.

📆 27 Kasım 2019 Çarşamba 23:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
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11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
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14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
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