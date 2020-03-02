Kadıköy’de tütün denetimleri yapıldı

Kadıköy’de bazı işletmelere sigara ve nargile denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Kadıköy’de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tütün denetimleri gerçekleştirildi.

Denetime Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, Kadıköy Gıda Tarım İlçe Müdürü Sani Gündoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve Müdürlüğe bağlı polis ekipleri katıldı. İlk denetim Moda sahilindeki kafeteryalara yapıldı. Bazı işyeri ve kafeteryalara tespit edilen eksikliklerden dolayı uyarılarda bulunuldu, denetimlerin süreceği öğrenildi.

Uyar “Tütün denetimleri devam edecek!

İşletme yetkililerini uyaran İlçe Sağlık Müdürü Dr Neslihan Uyar, denetimlerin sıklıkla yapılmakta olduğunu ve sürekli devam edeceğini söyledi.

Uyar, “Bu şekilde denetimleri artırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacıyla sigara ve tütün mamullerinin kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz.

Kadıköy’de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereği iş yeri sahiplerine bilgi verildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla üst düzey yöneticilerle tütün denetimi gerçekleştirilerek kapalı alanlara sahip işletmeler ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren kafe, lokanta, pastane gibi halkın yoğun bulunduğu eğlence ve sosyal yaşam alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilmemesi gerektiği uyarılarında bulunuldu. İlgili kanun uygulamaları hakkında işletme sahiplerine kış ayları öncesi bilgilendirme yapılarak, kanun uygulamalarındaki eksiklikleri görülen işletmelere kış öncesi eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.





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