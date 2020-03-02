MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sağlık, Toplum » Kadıköy’de tütün denetimleri yapıldı
Kadıköy’de tütün denetimleri yapıldı


Kadıköy’de bazı işletmelere sigara ve nargile denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Kadıköy’de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tütün denetimleri gerçekleştirildi.

Denetime Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, Kadıköy Gıda Tarım İlçe Müdürü Sani Gündoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve Müdürlüğe bağlı polis ekipleri katıldı. İlk denetim Moda sahilindeki kafeteryalara yapıldı. Bazı işyeri ve kafeteryalara tespit edilen eksikliklerden dolayı uyarılarda bulunuldu, denetimlerin süreceği öğrenildi.  

Uyar “Tütün denetimleri devam edecek!

İşletme yetkililerini uyaran İlçe Sağlık Müdürü Dr Neslihan Uyar, denetimlerin sıklıkla yapılmakta olduğunu ve sürekli devam edeceğini söyledi. 

Uyar, “Bu şekilde denetimleri artırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacıyla sigara ve tütün mamullerinin kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz.

Kadıköy’de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereği iş yeri sahiplerine bilgi verildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla üst düzey yöneticilerle tütün denetimi gerçekleştirilerek kapalı alanlara sahip işletmeler ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren kafe, lokanta, pastane gibi halkın yoğun bulunduğu eğlence ve sosyal yaşam alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilmemesi gerektiği uyarılarında bulunuldu. İlgili kanun uygulamaları hakkında işletme sahiplerine kış ayları öncesi bilgilendirme yapılarak, kanun uygulamalarındaki eksiklikleri görülen işletmelere kış öncesi eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Galeri
📆 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

BAĞLANTILAR