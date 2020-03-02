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Haluk Bilginer, Emmy Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu seçildi


Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

📆 26 Kasım 2019 Salı 15:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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