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İstiklal Caddesi’nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen bir grup izinsiz yürüyüş düzenledi. Polis gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate alamayan grup, polis bariyerlerini aşmaya çalışarak yürümeye devam etti. Dövizler taşıyan, sloganlar atan ve bariyerleri devirmeye çalışan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Polis eylemcileri gözaltına aldı.

📆 25 Kasım 2019 Pazartesi 23:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
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15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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