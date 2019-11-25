Kadıköy’de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

Kadıköy’de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı.

Kadıköy’de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Uludağ’ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.