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Ahmet Şimşek Koleji
Terazi Etiketi


Marketlere gittiğinizde göreceğiniz bir tartma ölçe aleti olan teraziler, üzerinde bulunan tartıları sayesinde almış olduğunuz meyve ve sebzeleri kolaylıkla ölçebilmektedirler. İçerisinde bulunan hafızası sayesinde ise terazi etiketi de denilen etiketlere buradaki ürünün gramını ve fiyatını basarak poşet üstüne koyulmasını sağlamaktadır. Koyulan bu etiketlerde ise barkodlar vardır ve siz bu ürünleri kasalardan geçirirken okunabilmesini sağlamaktadırlar. Özellikle kaliteli yapışkanlara sahip bu ürünler poşetlere kolaylıkla yapışırken aynı zamanda kullanılacak olan ürünlere iyice yapışabilmesi için kaliteli yapışkanlar ile donatılmışlardır. İçerisinde bulunmakta olan beyaz selüloz kâğıdı ise yapışkanından ayrı olarak terazi içerisindeki yazarkasa sayesinde yazılar ile donatılmaktadır. Böylelikle marketlerde sebze meyve alışverişi yapabilmek mümkündür.

Terazi Etiketi ve Fiyatları

Fiyatları açısından boyutlarına göre ve uzunluğuna göre değişebilmekte olan bu ürünler oldukça kolay bir şekilde temin edilebilir nitelikte olan ürünler arasında yer almaktadır. Eğer sizler de terazileriniz için etiket arıyorsanız https://www.arabulgelsin.com/termal-etiketler-pmk13  adresini ziyaret ederek arasından seçeceğiniz termal etiketlerden birisini hemen bugün sipariş vererek birbirinden güzel fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

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📆 25 Kasım 2019 Pazartesi 20:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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