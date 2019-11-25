Terazi Etiketi

Marketlere gittiğinizde göreceğiniz bir tartma ölçe aleti olan teraziler, üzerinde bulunan tartıları sayesinde almış olduğunuz meyve ve sebzeleri kolaylıkla ölçebilmektedirler. İçerisinde bulunan hafızası sayesinde ise terazi etiketi de denilen etiketlere buradaki ürünün gramını ve fiyatını basarak poşet üstüne koyulmasını sağlamaktadır. Koyulan bu etiketlerde ise barkodlar vardır ve siz bu ürünleri kasalardan geçirirken okunabilmesini sağlamaktadırlar. Özellikle kaliteli yapışkanlara sahip bu ürünler poşetlere kolaylıkla yapışırken aynı zamanda kullanılacak olan ürünlere iyice yapışabilmesi için kaliteli yapışkanlar ile donatılmışlardır. İçerisinde bulunmakta olan beyaz selüloz kâğıdı ise yapışkanından ayrı olarak terazi içerisindeki yazarkasa sayesinde yazılar ile donatılmaktadır. Böylelikle marketlerde sebze meyve alışverişi yapabilmek mümkündür.

Terazi Etiketi ve Fiyatları

Fiyatları açısından boyutlarına göre ve uzunluğuna göre değişebilmekte olan bu ürünler oldukça kolay bir şekilde temin edilebilir nitelikte olan ürünler arasında yer almaktadır. Eğer sizler de terazileriniz için etiket arıyorsanız https://www.arabulgelsin.com/termal-etiketler-pmk13 adresini ziyaret ederek arasından seçeceğiniz termal etiketlerden birisini hemen bugün sipariş vererek birbirinden güzel fiyatlardan yararlanabilirsiniz.