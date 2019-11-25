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Ahmet Şimşek Koleji
Sensodyne


Hassas dişler diş ağrılarının en sık görülen sebepleri arasında yer almaktadır. Soğuk, sıcak, tatlı veya ekşi bir temas anında ağrı verebilmektedir hassas dişlere. Böyle olunca hassas diş yapısına sahip olanlar yiyip içtiklerinde seçici davranmak zorunda kalmaktadırlar. Sensodyne hassas dişleri ön plana alan çalışmaları ve ürünleriyle diş hekimlerinin hassas dişlerde önerdiği ilk tercihtir. Sensodyne 1980 yılında başladığı diş bakım ürünleri çalışmalarını günümüzde bu konuda dünyanın önde gelen markası olarak yürütmektedir.

Sensodyne ve Hassas Dişler

Sensodyne markası öncelikli olarak hassas dişler konusuna yoğunlaşmıştır. Yaptığı bilimsel çalışmalarla birlikte önümüzdeki yıllarda hassas diş sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Sensodyne, komple ağız bakım ürünleriyle de bu hedefte başarıyla ilerlemektedir. Sensodyne kullananların hassas diş kaynaklı şikayetlerinin zamanla azaldığı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.

Sensodyne Diş Bakım Ürünleri

Sensodyne, diş bakımında hassas dişlere yönelik diş macunları dışında diş fırçaları, diş beyazlatma ürünleri, ağız bakım gargaraları gibi ürünlerle de komple diş bakımında iddialıdır. Sensodyne, diş beyazlatma serisi olan True White diş macunlarıyla büyük bir başarı elde etmiştir. https://www.cosmetica.com.tr/Sensodyne/ sitesi beyaz dişlerin adresi konumunda bulunuyor.

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📆 25 Kasım 2019 Pazartesi 20:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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