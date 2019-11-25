Dambıl

İngilizcedeki ‘dumbell’ kelimesinden türeyen dambıllar bir çeşit el halterleridir. Genel olarak kol egzersizlerinde dambıl kullanılmaktadır. Her iki ucuna eşit ağırlıkta yuvarlak ağırlıkların takılmasıyla elde edilen spor aletidir. Dambıllar genellikle ucuz ve ağır olduklarından dolayı demirden üretilmektedirler. Dış kaplamaları ise duruma göre plastik türevleri, alüminyum ya da krom ile yapılmaktadır. Krom veya alüminyum ile kaplanmalarının amacı demirin paslanmasını önlerken daha şık bir görünüm kazandırmaktır. Ayrıca sadece kaplamasının değil iç malzemesinin de komple plastikten oluşan dambıllarda bulunmaktadır. Ev tipi olanların içi ise genelde kum veya demir tozu ile doldurulur. Ağırlıkları değişen dambıllar, ağırlık, vücut geliştirme ve kol egzersizlerinde tercih edilirler.

Dambıl Çeşitleri

Temel olarak sabit ağırlıklı dambıllar ve ağırlıkları değişen dambıllar olmak üzere 2 çeşit dambıl bulunmaktadır. Sabit ağırlıklı dambılların üretildikten sonra ağırlıkları değiştirilemez. Belirli bir ağırlıkta üretilirler ve o ağırlıkta kullanılmaktadırlar. Ağırlıkları değişen dambıllar ise dambılların uçlarına yeni ağırlıklar ve plakalar ekleyerek, ağırlığının değişebildiği dambıllardır. Yivli yada olimpik, yivsiz denilen çubuğa ağırlıklar eklenerek ayarlanabilir. Yivsiz olan olimpik çubuklar, yivli çubuklara göre daha yüksek ağırlıkları taşımak için tasarlanmıştır. Eğer yüksek ağırlıklarda dambıl ile çalışılacaksa çubuğun bu ağırlıkları kaldıracağından ve malzemesinin ona göre kaliteli olduğundan emin olunmalıdır.

Dambıl Çalışmanın Yararları ve Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Egzersizlerde dambıl kullanarak kasları daha fazla çalıştırırız. Yapılan araştırmalara ve ölçümlere göre dambıllar kasları daha fazla çalıştırmaktadır. Ayrıca bölgesel kaslarda çalıştığı için hangi kasın daha zayıf olduğunu anlayabilir ve böylece o kas ile daha fazla çalışarak bu eksikliği kapatabiliriz. Dambıllar ile çalışmak bar ile çalışmaktan daha fazla güvenlidir ve daha fazla hareket olanağı sağlamaktadır. Ayrıca dambıl ile evde de egzersiz yapmak mümkündür. Dambıllar az yer kaplar ve diğer spor ekipmanlarına göre ucuzdur. Ağırlıklarla çalışılacağı için olası sakatlanma ve kazalara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Dambıl ve diğer egzersizlerden önce mutlaka ısınma hareketleri yapılması gerekir. Yemekten en az 2-3 saat sonra egzersizlerimizi yapmaya dikkat edilme ve egzersiz kıyafetlerini doğru seçmeliyiz. Ağırlık çalışırken, ağırlıkların güvenli takılı olduğuna ve beli sakatlamayacak şekilde çalışıldığından emin olunmalıdır. https://www.lescon.com.tr/dambil/ sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.