MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Buharlı Ütü


Ütü yaparken, ütünün kapasitesi ve özellikleri ütü yapacak kişiler için önemlidir. Zira kullanışlı olmayan bir ütü, yapılacak ütünün çok daha uzun sürmesine ve çok daha fazla güç harcanmasına neden olacaktır. Bu tip sorunların önlenmesi adına ise buharlı ütü seçenekleri değerlendirmelidir. Türkiye’de bu konuda seçenekler fazla olduğu gibi kişiler beklenti ve bütçeleri doğrultusunda yeni bir ütü satın alabilir.

Buharlı Ütü Farkı Ne?

Buharın ütü yaparken en önemli katkısı, giysinin en derin alanlarına ulaşarak ütünün daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamasıdır. Bu nedenle güçlü bir buharı bulunan ütü ile birlikte kırışıklıklar çok kısa süre içerisinde açılabilmektedir. Zorlu kıyafetlerde dahi ütü yapılmasına imkan sağlayan ütüler için https://www.fakirshop.com.tr/buharli-utu adresini ziyaret edebilirsiniz. İlgili adres üzerinden Fakir güvencesi ile satılan ürünleri inceleyebilir ve uygun bulduklarınızı satın alabilirsiniz. Üstelik her bir ürün için hazırlanmış olan ürün sayfalarında ürünlerin teknik kapasitelerini, buhar gücünü öğrenebilirsiniz. Bu sayede alacağınız ütüden istediğiniz verimi çok daha kolay alabilirsiniz. 

Etiketler: ,
📆 25 Kasım 2019 Pazartesi 19:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR