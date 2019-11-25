MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Spor, Toplum » Yeni Malatya 0-0 Fenerbahçe
Yeni Malatya 0-0 Fenerbahçe


Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatya Fenerbahçe ile karşılaştı.

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan (Fofana dk. 82 ?), Guilherme (Donald dk. 78), Bifouma (Ahmed 90+4 ?), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali
Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses, Tolga (Jailson dk. 85 ?), Ozan, Alper (Rodrigues dk. 71)
Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe)

📆 25 Kasım 2019 Pazartesi 00:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR