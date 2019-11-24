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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Politika, Toplum » Muharrem İnce CHP Genel Merkezi topa tuttu
Muharrem İnce CHP Genel Merkezi topa tuttu


“Külliye’ye giden CHP’li” konusunda Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a açıklamalarda bulunan Muharrem İnce adeta CHP Genel Merkezini topa tuttu.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında;

“İnce, Öfkeliydi. Öfkesinin hedefi ise CHP Genel Merkezi’ydi… 

PARTİMİ BIRAKMAM

Bu yıl benim siyasette 40. yılım. Ben bu yola ömrünü adamış birisiyim. Her şeye rağmen ısrarla partimi korumak istiyorum. Partimi asla bırakmam.

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GENEL MERKEZ’DE CHP’Lİ YOK

Bugün CHP Genel Merkezi’nde en az gözüken kişiler CHP’lilerdir. Atatürk’ü sevmeyenler Genel Merkez’dedir… “CHP kapatılsın” diyenler Genel Merkez’dedir. CHP’nin karşısında miting yapanlar Genel Merkez’dedir. Hepsi CHP’de yönetici konumundadır.

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PARA PULCU BİR ÇETE

CHP’ye çöreklenmiş bir yapı var. Para pul işlerine karışan bir çete… Para pul işlerinde de bu çete var, dedikodularda, kumpaslarda, yalan dolanda da bu çete var. Bu çeteyi CHP Genel Merkezi’nden def etmemiz lazım. Def edeceğiz.

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SIĞINAĞIM: BURSA NUTKU

Yılmıyorum. Beni yıldıramazlar. Atatürk’ün Bursa Nutku var. Ben gücümü oradan alıyorum. Atatürk, orada “Herkes satılık olabilir ama sen satmayacaksın” diyor öz itibarıyla… Yılmıyorsam, işte bu yüzden yılmıyorum.

📆 24 Kasım 2019 Pazar 13:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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