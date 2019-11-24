İBBSK, Tokyo 2020 Olimpiyatları’na iddialı hazırlanıyor

Bir olimpiyatta, Türkiye’ye en çok madalya kazandıran kulüp unvanının sahibi İBBSK, Tokyo 2020’de bu rekorunu geçmek istiyor. Şimdiye kadar 8 sporcusuyla olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan kulübün, 39 sporcusu ise vize mücadelesini sürdürüyor. Kulüp Başkanı Fatih Keleş ise yaptığı açıklamada, “Olimpiyat kafilesine en fazla sporcu gönderen ve Tokyo’da kürsüye en fazla sporcu çıkaran kulüp olma sevincini yaşamak istiyoruz. Özellikle kulüp bünyemizden yetişen sporcuların, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası gibi etkinliklerde kürsüye çıkması, 16 milyon hemşerimiz ve bizler için birer gurur vesilesi olacaktır” ifadelerini kullandı.



Türk sporunun altyapı fabrikası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK), Tokyo 2020 Olimpiyatları’na iddialı hazırlanıyor. 3 bin 500’ü aşkın sporcusu ve 136 takımı ile Türk sporuna amatör branşlarda hizmet eden İBBSK, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında ülkemizi en yüksek sayıda temsil etmek için var gücüyle çalışıyor.



15 OLİMPİYAT MADALYASI İLE ÜLKENİN EN BAŞARILI SPOR KULÜBÜ

Olimpiyat oyunlarında bugüne kadar; 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere ülkemize toplam 15 madalya kazandıran turuncu-lacivertli ekipte, Tokyo 2020 için ise 39 sporcu kota mücadelesi veriyor. Şimdiden güreşte, Cenk İldem ve badmintonda Neslihan Yiğit, 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmeyi garantiledi. Bedensel engelli yüzmede Beytullah Eroğlu, Elif İldem, okçuluk makaralı yayda Bülent Korkmaz, okçuluk klasik yayda Özgür Özen, Sadık Savaş ve Yağmur Şengül ise Paralimpik Oyunları’na katılım vizesi aldı.

Halterde Daniyar İsmayilov, taekwondoda İrem Yaman, Nafia Kuş, judoda Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Cemal Erdoğan, Mihraç Akkuş, güreşte Metehan Başar, Atakan Yüksel, Fatih Cengiz, Fatih Erdin, atletizmde Muzaffer Bayram, Ramazan Özdemir, karatede Erman Eltemur, Meltem Hocaoğlu, paralimpikte Koral Belkin Kutlu başta olmak üzere 39 sporcu 2020 için kota mücadelesini sürdürüyor.

İBBSK, Tokyo 2020’de Türkiye’ye bir olimpiyatta en çok madalya kazandıran kulüp olma rekorunu geçmek istiyor. İBBSK’lı sporcular 2016 Rio Olimpiyatlarında; 2 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak bir rekora imza atmıştı.

KELEŞ: “OLİMPİYATA EN FAZLA SPORCU GÖNDEREN KULÜP OLACAĞIZ”

İBBSK Başkanı Fatih Keleş, kulüp olarak en önemli misyonlarının Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek olduğunu söyledi. İBBSK’nın, “olimpiyatlara açılan kapı” olduğuna dikkat çeken Keleş, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkını yakalama adına yarışan sporculara her türlü olanağı sunduklarını kaydetti.



“ Kulüp olarak, olimpiyat yolunda ter döken sporcularımızın yanındayız” diyen Keleş, şöyle devam etti:

“15 olimpiyat madalyası ile ülkemizin en başarılı spor kulübüyüz. Olimpiyat vizesi alan şampiyonlarımızın dışında birçok branşta 39 sporcumuz Tokyo için var güçleriyle mücadele ediyor. Her gün bir sporcumuz, olimpiyat puanı alabilmek için ulusal ve uluslararası etkinliklerde yarışıyor. Olimpiyat kafilesine en fazla sporcu gönderen ve Tokyo’da kürsüye en fazla sporcu çıkaran kulüp olma sevincini yaşamak istiyoruz. Özellikle kulüp bünyemizden yetişen sporcuların, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası gibi etkinliklerde kürsüye çıkması, 16 milyon hemşerimiz ve bizler için birer gurur vesilesi olacaktır. 2020 ile beraber başarılarımızı katlanarak artıracağız. Amatör branşlara ve sporculara yoğunlaşarak geleceğin zeki, çevik ve ahlaklı örnek sporcularını yetiştirmeye devam edeceğiz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”



İBBSK çatısı altında spora başlayan minik sporcu adaylarının da günün birinde olimpiyat şampiyonu olma hedefi taşıdıklarını vurgulayan Keleş, en önemli hedeflerinin modern tesis ve uzman antrenör kadrosuyla Türk sporuna hizmet olduğuna belirtti.