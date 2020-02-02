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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » E-5’te direğe çarpıp AVM’nin önünde devrildi: 1 yaralı
E-5’te direğe çarpıp AVM’nin önünde devrildi: 1 yaralı


Esenyurt’ta E-5 karayolunda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp bir alışveriş merkezinin önünde devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazada AVM’nin ön kısmında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 23.00 sıralarından E-5 Karayolu Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sercan Ü. idaresindeki 34 RP 9679 plakalı otomobil, E-5 yan yolda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil yol kenarındaki alışveriş merkezinin önünde takla atarak devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yan yoldaki trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, AVM’nin ön kısmında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Öte yandan E-5 yan yolda durma noktasına gelen trafik, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 24 Kasım 2019 Pazar 01:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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