Metrobüs Sürücüleri Yoğun Strese Nasıl Dayanıyor?

İstanbullulara 7 gün 24 saat hizmet veren metrobüs şoförlerinin dinlenme alanlarında özel ziyaretçileri vardı. İETT psikologları sahaya indi, şoförlerle zaman geçirip sohbet etti. Psikologlar, metrobüste şoför kabininin yanında yolculuk yaparak gözlemlerde bulundu.



İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen psikologlar, şoförlere yönelik destek faaliyeti için sahaya indi.



Kurum psikologları Edirnekapı Garajında şoförlerle bir araya gelerek onlara danışmanlık hizmeti verdi. Şoförlerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen psikologlar, daha sonra metrobüse binerek sürücülerle birlikte yolculuk yaptı.

Şoförlerle empati yaparak durumlarını yerinde gözlemleyen psikologlar, yolcuları da inceledi. Stres noktalarını değerlendiren uzmanlar, eğitimler için notlar aldı.



Psikologlar, etkili iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü, çatışma ve kriz yönetimi, meslek hastalıkları ve grup terapileri üzerine şoförlere destek sağlıyor.

Şoförlerle bir araya gelen Psikolog Ebrar Yenice Kanık, “Yolcu yoğunluğu ve trafik koşulları toplu ulaşımın en önemli unsuru olan şoförler için zaman zaman stres kaynağı olabilmektedir. Şoförlerin stresle sağlıklı yollarla baş edebilmesi hem toplu ulaşımın kalitesini hem de yol ve yolcu güvenliğini artıracağına inanıyoruz. Bu amaçla İETT bünyesinde kurulan Ruh Sağlığı Merkezinin psikologları olarak şoförlerle yoğun temas halindeyiz. Trafikte oluşan kriz durumlarıyla baş edebilmeleri için kurum bünyesinde şoförlere bireysel psikolojik danışmanlık, eğitim, grup terapisi ve drama çalışmaları hizmetleri vermekteyiz. Bu faaliyetlerin odağında öfke yönetimi, stresle başetme, etkili iletişim becerileri gibi yetkinlikler yer alıyor.”



Kanık, “Şoförlerin sadece kriz anlarında değil, rutin iş akışı içinde yaşadıklarını paylaşabilmeleri için dinlenme salonlarında psikologlarla sohbet saatleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iş başında desteğe ihtiyaç duydukları alanları tespit etmek için zaman zaman seyir halinde şoförlerimize de eşlik ediyoruz.” dedi.



İETT İkitelli Garajı’ndaki Ruh Sağlığı ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi’nde, şoförlere yönelik psikoteknik değerlendirmeler yapılıyor. Psikologlar; İETT şoförlerine ruh sağlığı taramaları, drama eğitimleri ve bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.



Merkezde seçici dikkat, sürekli dikkat, tepki hızı, muhakeme, görsel algı, görsel algıda süreklilik, hız ve mesafe algılama, el-göz koordinasyonu, sürücülük için kişilik envanteri gibi testler de uygulanıyor.