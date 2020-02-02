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Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı


Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada – Tıkla İzle

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı. Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

KADIKÖY’DE BİR İNŞAATTA BAŞLAYAN YANGIN PARK HALİNDEKİ LÜKS CİPE SIÇRADI. ALEVLERE TESLİM OLAN CİP BİR ANDA BOMBA GİBİ PATLADI. (İHA/İSTANBUL-İHA) Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor.

Galeri
📆 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
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13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
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