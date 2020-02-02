Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı seçildi

Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi’nin 1. Olağan Büyük Kongresi’nde delegelerin 971’inin oyunu alarak genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi’nin 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.



Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978’i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı.



Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.



Erbakan, “Burada gelecek var” sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 1’inci Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bazı yayın organlarına eleştiri de bulunarak, “Bizi gösterdikleri zaman insanların sevgisini engelleyecek bir bahaneleri olmadığından, Yeniden Refah Partisi’ni görmezden geliyorlar.” dedi.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra açıklamalarda bulunan Genel Başkan Fatih Erbakan, “Hep birlikte tarih yazacağımız muazzam bir kongre olacak diye ifade etmiştik. Düşündüğümüz gibi de oldu.” dedi. “Rahmetli Erbakan Hocamızın bütün insanımızın gönlünde bıraktığı o çok hoş sadayla ve tabii ki Milli Görüş hareketinin 50 sene boyunca milletimize yaptığı efsane hizmetlerin de bereketi ile bugün çok güzel bir tablo ortaya çıktı.” ifadelerini kullanan Başkan Erbakan, “Salonun içi de dışı da bir insan seli halinde doldu, taştı. Milli Görüş’ün ikinci kırk yıldaki büyük şahlanışının, yeni zaferlerinin işaret fişeği manasına gelen büyük kongremizi en mükemmel şekilde gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

‘Medya bizi görmezden geliyor’

Yazılı ve görsel medyanın Yeniden Refah Partisi’ni görmezden geldiğini söyleyen Başkan Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeniden Refah Partisi’ni gösterdikleri zaman arkadan söyleyecekleri bir sözleri yok. İnsanlar, Yeniden Refah Partisi’ni duyduğu zaman onların içindeki sevgiyi önleyebilmek için ne söyleyecekler? ‘FETÖ ile bağlantısı var.’ diyemezsiniz. ‘Terör örgütü ile bağlantısı var.’ diyemezsiniz. ‘Geçmişi karanlık.’ diyemezsiniz. ‘Hedefi belli değil.’ diyemezsiniz. ‘Dış güçlerle irtibatı var.’ diyemezsiniz. ‘Yolsuz ya da hırsız.’ da diyemezsiniz. Diyecek hiçbir şeyleri olmadığı için, ‘Kimsenin kulağına kar suyu kaçırmayalım. Bu partiyi yok sayarak göstermeyelim.’ diyorlar.”

‘Rahmetli Erbakan Hocamıza da aynı ambargoyu uyguladılar’

“Rahmetli Erbakan Hocamızın döneminde de medya ambargosu çok yaşandı ancak Erbakan Hocamızın ifadesi ile ‘Tırnakları ile sökerek.’ aldı ve Milli Görüş’ü iktidara taşıdı. Biz de aynı istikamette yürüyen insanlar olarak bütün bu engellere rağmen; yılmadan, usanmadan gece gündüz çalışacağız. En kısa zamanda gelmemiz gereken noktaya ulaşacağız. İnşallah bu ambargolar bizleri yıldıramayacak ve engelleyemeyecek.”

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

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