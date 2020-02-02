MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Toplum » Kadıköy’de kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı
Kadıköy’de kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı


E-5 karayolu Kadıköy mevkisinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce refüjde çarptı, ardından da adeta amuda kalktı. Cip sürücüsü kazadan yaralı kurtulurken kazayı görenler gözlerine inanamadı.

E-5’te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı – Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu Kadıköy mevkisinde meydana geldi. Lüks cipin sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı aracının hakimiyetini kaybetti. Cip önce refüje çarptı ardından ters dönüp adeta amuda kalktı. Takla atan araca seyir halindeki diğer 2 aracın çarpmasıyla yol trafiğe kapandı. Kazada cipte bulunan sürücüyü, diğer araç sürücüleri çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise cip sürücüsüne müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından takla atan aracın şoförü en yakın hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken karayolunda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

📆 19 Kasım 2019 Salı 23:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR