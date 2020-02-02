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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » KİBİRLİSİN ve YANLIŞ YOLDASIN…
Ahmet Berhan Yılmaz
KİBİRLİSİN ve YANLIŞ YOLDASIN…


Bak kardeşim kibirlisin ve yanlış yoldasın,

Kendini, ideolojini, biat ettiklerini yüceltmeye çalışırken de kibirlisin,

Kendinden olmayanları aşağılar, onların kötülüğünü isterken de,

Kendi tarafının hatalarını, gayri ahlaki, adaletsiz, insanlığa sığmayan davranışlarını savunurken de kibirlisin,

Farklı olan her düşünceye, düşünen herkese, aklını kullanan, sorgulayan her zekâya karşı kin beslerken de,

Sımsıkı sarıldığın her bir dünya ideolojisini savunur, büyüklenirken de kibirlisin,

Sahte tevazu ve ötekileştirme üzerine kurulmuş bir hayatı sürerken de,

Bütün bunların kişilik bozukluğundan olduğunu görmüyorken de kibirlisin,

Birilerinin aklına ve çıkarlarına uyup ötekileştirdiklerine karşı düşmanlık beslerken de.

Bir an düşünsen aldatıldığını ve birilerinin çıkarlarına payanda olduğunu göreceksin,

Seni aldatmak için her türlü maskeyi takmaktan çekinmeyenlerin gerçek yüzlerini de.

Ve sorgulasan; Üstat Cemil Meriç’in dediği gibi; ideolojilerin, partilerin ve benzeri bütün oluşumların idraklerimize giydirilen deli gömlekleri olduğunu anlayacak, idrakini esir alanların sana taktıkları at gözlüklerini ve boynuna geçirilen yuları göreceksin.

Senin yularını elinde tutanların, yularını tutan, ağababalarını da.

Bu sen değilsin kardeşim, bu sen olmamalısın.

Yanlış yoldasın, bir an evvel bu yanlış yoldan dönmelisin.

Ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın ve gelecek nesillerimizin iyiliği için.

Ve dilerim vatanı, milleti, bayrağı, partinden, liderinden, cemaatinden, tarikatından, hocandan, şeyhinden, ideolojinden daha çok severek ilk adımı atmış olacaksın.

📆 19 Kasım 2019 Salı 22:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
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9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
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11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
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16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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