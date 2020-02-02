MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sahrayıcedit, Toplum » Kadıköy’de 15 katlı binada çıkan yangında iki kişi hastane yaralandı
Kadıköy’de 15 katlı binada çıkan yangında iki kişi hastane yaralandı


Kadıköy’de 15 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Evden mahsur kalan yatağa bağımlı hasta kadını itfaiye ekipleri kurtarırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Sinan Sokak üzerinde bulunan 15 katlı apartmanın 2. katındaki bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı evde mahsur kalan yatağa bağımlı hasta Sacide Aydın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Dumandan etkilenen kadına ambulansta ilk müdahale yapıldı. Üst katta oturan yaşlı bir adam da yoğun dumandan etkilendi. İki kadın da ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada maddi hasar meydana geldi.

📆 19 Kasım 2019 Salı 20:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR