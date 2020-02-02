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Ahmet Şimşek Koleji
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Bu petek ile eviniz ayda 7.5 liraya ısınacak


Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz faturaları ev bütçesinin önemli bir bölümünü götürüyor ve faturalar bu aylarda kabarık bir şekilde gelebiliyor. Erzurum’da yaşayan bir vatandaş ise ürettiği tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldıracak.

Erzurum’da yaşayan ve kendine has atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dadaş kaşif Ebubekir Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğal gaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi. 

ODANIZ SADECE 7,5 LİRAYA ISINACAK

Taşbaşı, “Kış aylarında yakıttan tasarruf için bir petek dizayn ettim. Doğal gaz veya elektrikli kombi fark etmeksizin peteğin içerisinde bulunan ısıya duyarlı civalı gazın ısınması sayesinde petek ısınmaya başlayacak, peteğin ısınmasıyla ise odanız sadece 7 buçuk liraya ısınacak. Evlere montajlanan peteklerin gazlarının bitmesi ile ilgili hususta ise seri üretim sonrasında servis elemanlarının gaz doldurma işlemini evlere gelerek gerçekleştirebilecek” dedi. 

SERİ ÜRETİM İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Gazın ısınması hususunda buluşunu testlerden geçirdiğini belirten Taşbaşı, Konya’da ilk seri üretim için ise görüşmelere başladığını belirtti. Atölyesinde Konya’dan getirttirmiş olduğu petek üzerinde tasarlamış olduğu bir başka sistemi uygulamalı olarak anlatan Taşbaşı, sulu sistem olarak da tasarlamış olduğu peteğin su devridaimi ile yazın serinlettiğini kışın ise ısındırdığını” söyledi. 

📆 19 Kasım 2019 Salı 20:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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