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‘Umudum Öğretmenim Projesi’ ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı’nda


İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Umudum Öğretmenim Projesi’ kapsamında Maltepe’de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Fenerbahçe Stadı’nı gezdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Umudum Öğretmenim Projesi’ kapsamında Maltepe’de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Fenerbahçe Stadı’nı gezdi.

Fenerbahçe ile Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen stat gezisi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nu gezdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Nazlı Ercan, Simla Türker Bayazıt ve Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yetkilileri ile beraber stadı gezen öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

📆 18 Kasım 2019 Pazartesi 17:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
14 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
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