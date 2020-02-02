EURO 2020 Elemeleri: Andorra: 0 – Türkiye: 2

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Enes’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.



15. dakikada ceza yayı gerisinde kaleyi karşıdan gören nokta serbest vuruş kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunda top barajdan döndü.



17. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enes Ünal düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderi. 0-1



20. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes, Josep Gomes’in müdahalesi sonrası yer kaldı. Hakem Kruzliak, beyaz noktayı gösterdi.



21. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltıyı gole çevirdi. 0-2



34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cristian Martinez’in sert vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Nacional Andorra la Vella



Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko



Andorra: Josep Gomes, Ildefons Lima, Joan Cervos, Moises San Nicolas, Max Llovera, Marc Vales, Marc Rebes, Ludovic Clemente, Alexandre Martinez, Jordi Alaez, Cristian Martinez



Yedekler: Ferran Pol, Jesus Rubio, Marc Garcia, Victor Rodriguez, Emili Garcia, Sergi Moreno, Marc Pujol, Sebastian Gomez, Ricard Fernandez



Teknik Direktör: Koldo



Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım Sangare, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Ahmed Kutucu, Enes Ünal



Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik, Mert Çetin, Mert Müldür, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Deniz Türüç, Emre Kılınç, Berkay Özcan, Güven Yalçın



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Enes Ünal (dk. 17), Enes Ünal (dk. 21 pen.) (Türkiye)



Sarı Kart: Ildefonso Lima (Andorra)

H Grubunu ikincisi olarak tamamlayarak EURO 2020’ye katılma hakkı kazanan ve kura çekimine 3. torbadan katılacak olan A Milli Takımımızı zorlu rakipler bekliyor.

İzlanda ile İstanbul’da elde ettiği beraberlik sonucu EURO 2020’ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra’ya konuk oldu. Deplasmanda Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 kazanan Milliler, daha önce kendi sahasında mağlup ettiği Fransa’nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIM’DA İLK GOLLERİNİ ATTI

İspanya’da Real Valladolid forması giyen Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla ilk gollerini Andorra’ya karşı attı.

MERT GÜNOK BAŞARILI PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

H Grubu’nda 10 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milli Takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise Mert Günok’un başarılı performansı ile sadece 3 gol gölerek göz doldurdu.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek.

KURAYA NEDEN 3.TORBA’DAN KATILACAĞIZ?

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup ikincisi bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.



İŞTE TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN MUHTEMEL RAKİPLER:

İngiltere

Almanya

İspanya

Fransa

İtalya

Belçika

Hırvatistan

Çekya

Finlandiya

Hollanda

Polonya

Rusya

İsveç

Ukrayna

Portekiz