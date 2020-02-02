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EURO 2020 Elemeleri: Andorra: 0 – Türkiye: 2


EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Enes’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

15. dakikada ceza yayı gerisinde kaleyi karşıdan gören nokta serbest vuruş kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunda top barajdan döndü.

17. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enes Ünal düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderi. 0-1

20. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes, Josep Gomes’in müdahalesi sonrası yer kaldı. Hakem Kruzliak, beyaz noktayı gösterdi.

21. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltıyı gole çevirdi. 0-2

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cristian Martinez’in sert vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Nacional Andorra la Vella

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko

Andorra: Josep Gomes, Ildefons Lima, Joan Cervos, Moises San Nicolas, Max Llovera, Marc Vales, Marc Rebes, Ludovic Clemente, Alexandre Martinez, Jordi Alaez, Cristian Martinez

Yedekler: Ferran Pol, Jesus Rubio, Marc Garcia, Victor Rodriguez, Emili Garcia, Sergi Moreno, Marc Pujol, Sebastian Gomez, Ricard Fernandez

Teknik Direktör: Koldo

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım Sangare, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik, Mert Çetin, Mert Müldür, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Deniz Türüç, Emre Kılınç, Berkay Özcan, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Enes Ünal (dk. 17), Enes Ünal (dk. 21 pen.) (Türkiye)

Sarı Kart: Ildefonso Lima (Andorra)

H Grubunu ikincisi olarak tamamlayarak EURO 2020’ye katılma hakkı kazanan ve kura çekimine 3. torbadan katılacak olan A Milli Takımımızı zorlu rakipler bekliyor.

İzlanda ile İstanbul’da elde ettiği beraberlik sonucu EURO 2020’ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra’ya konuk oldu. Deplasmanda Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 kazanan Milliler, daha önce kendi sahasında mağlup ettiği Fransa’nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIM’DA İLK GOLLERİNİ ATTI

İspanya’da Real Valladolid forması giyen Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla ilk gollerini Andorra’ya karşı attı.

MERT GÜNOK BAŞARILI PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

H Grubu’nda 10 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milli Takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise Mert Günok’un başarılı performansı ile sadece 3 gol gölerek göz doldurdu.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek.

KURAYA NEDEN 3.TORBA’DAN KATILACAĞIZ?

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup ikincisi bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.


İŞTE TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN MUHTEMEL RAKİPLER:

İngiltere

Almanya

İspanya

Fransa

İtalya

Belçika

Hırvatistan

Çekya

Finlandiya

Hollanda

Polonya

Rusya

İsveç

Ukrayna

Portekiz 

📆 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Antalyaspor 23 6 7 10 25 41 -16 25
11 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
12 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
13 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
14 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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