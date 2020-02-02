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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti


Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

📆 17 Kasım 2019 Pazar 22:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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