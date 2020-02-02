Genç Parti kalabalık bir heyet ile Erzurum Tanıtım Günlerine çıkarma yaptı

Genç Parti kalabalık bir heyet ile Erzurum Tanıtım Günlerine çıkarma yaptı

Maltepe Sahil Etkinlik Alanında düzenlenen “Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri”ne Genç Parti 28 kişilik bir heyet ile çıkarma yaptı.

“Ya cumhurbaşkanı olurum ya da hapse atarlar, Türkiye’ye dönüyorum’ diyerek adaylığını ilan eden Cem Uzan’ınbu açıklaması Genç Parti Teşkilatlarını hareketlendirdi.

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Fikri Yılmaz, MYK Üyesi Nevra Koşe, Musa Vatansever ve Berkan Soytan, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Türkan, İstanbul İl Başkanı Emine Tanrıyakul, İstanbul İl Teşkilat Başkanı Yavuz Dönmez, İstanbul İl Sekreteri Devrim Güleç gibi isimlerden oluşan 28 kişilik bir heyet Erzurum Günlerinde Dadaşlarla sohbet ederek standları gezdiler.

Heyet öncelikle ERKON Erzurumlular Konfederasyon standına uğrayarak Başkanı Mustafa Macit ile sohbet etti. Basın standında gazetecilerle kısa bir sohbet ettikten sonra etkinlik alanını gezerek ayrıldılar.

Teşkilatlar hareketlendi

23 Ağustos 2002’de işadamı Cem Uzan tarafından siyaset sahnesinde yer alan “Genç Parti” uzun bir aradan sonra yeniden hareketli günler yaşıyor.

Uzan “Bütün davalardan berat edeceğim”

Türkiye’ye geleceğini söyleyen Uzan “Hukuksal bütün hazırlıklarım tamamlandı. Hiçbir sıkıntım yok. Geleceğim, göreceksiniz, tamamından beraat edeceğim. Bütün veriler elimde. Hazırlıklarımı yaptım, meydana çıkacağım” şeklindeki açıklamaları parti teşkilatlarının çalışmalarına hız verdi.

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