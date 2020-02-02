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Kadıköy’de iki tekne kayalıklara çarptı


Kadıköy Fenerbahçe açıklarında iki tekne kayalıklara çarptı.

DAK-SAR ekipleri kayalıklara çarpan 2 tekneyi kurtardı.

Fenerbahçe açıklarında 2 teknenin kayalıklara çarpma ihbarı üzerine DAKSAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler kayalıklara oturan ve tehlikeli şekilde çarpan ilk tekneye ulaşarak dikkatli ve titiz bir şekilde kayaların arasına sıkışan tekneyi çekerek kurtardı. Daha sonra 2. tekneyi de kurtaran DAK-SAR ekipleri yardıma gelen diğer bot ile ikinci tekneyi de yedeğe alarak marinaya ulaştırdı.

Her iki kazada da yaralanan olmazken, kurtarma operasyonu saniye saniye kameralarca kaydedildi.

📆 17 Kasım 2019 Pazar 00:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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