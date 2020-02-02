CHP’li Aykurt Nuhoğlu Partisini sert bir dille eleştirdi

Kadıköy Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlığı yapmış olan Aykurt Nuhoğlu, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı “Değiştirmek istiyor muyuz? Mesajında “CHP kongrelerinin yapıldığı şu günlere bu soruları sorarak başlayalım. Değerli üyeler; sorunların çözümlerini gerçekten konuşuyor muyuz?

Sistemin değişmesini gerçekten istiyor muyuz? Sorularını sorarak sert eleştirilerde bulundu.

Nuhoğlu, mesajında şöyle dedi;

“Değiştirmek istiyor muyuz?

Kapitalizmin dünyada yarattığı olumsuzlukların etkisi hayatın her alanında hissediliyor. Haiti, Lübnan, Bolivya, Hong Kong, Irak, Şili… Dünyanın her yerinde insanlar iyi bir yaşam istiyor, huzur istiyor, demokrasi istiyor, iyi eğitim istiyor, eşit haklara sahip olmak istiyor

İnsanlar değişim istiyor. Fakat biz değişemiyoruz. Engelleyen ne? Neyi bekliyoruz?

CHP kongrelerinin yapıldığı şu günlere bu soruları sorarak başlayalım.

Değerli üyeler; sorunların çözümlerini gerçekten konuşuyor muyuz?

Sistemin değişmesini gerçekten istiyor muyuz?

Değişimin temelinde yatan kavramlardan en önemlisi çözümlerin konuşulması ve bunları hayata geçirebilecek yeni kadroların seçilmesidir. Unutmayalım ki biz yapmasak başkaları da yapmaz.

Mevcut yönetim merkeziyetçiliği savunarak iktidara benzemeye başlamış, kendi seçmeni ve üyesi ile bağlantısını koparmış, ön seçim dâhil, tüm kesimlerin temsilini yok saymıştır. İktidarı sarsmak yerine iktidarla benzeşen, eş dost akraba ilişkilerinden oluşan bir muhalefet anlayışı ile değişim olmaz. Sistemle uzlaşarak sistem değiştirilmez.

Bizler ülkemizi ve dünyamızı seviyoruz. O zaman değişmeye önce kendimizden başlayacağız. Değişime önce kendimiz inanacağız” dedi.

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