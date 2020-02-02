MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü
Virajı alamayan tır bisikletlinin üzerine devrildi: 1ölü


İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy’de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy’de yolda bisikletle ilerleyen bir kişi, virajı alamayan tırın kontrolden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

📆 16 Kasım 2019 Cumartesi 21:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR