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A Milli Futbol Takımımız, bugün İzlanda ile karşılaşacak


A Milli Futbol Takımımız, bugün 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki rakibi İzlanda ile saat 20.00’da karşı karşıya geliyor. Türk Telekom’da alacağımız bir puan bizi Avrupa Şampiyonası’na götürecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Grupta Milliler, geride kalan 8 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 19 puanla lider durumda bulunuyor. İzlanda ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Millilerin 577. maçı

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 577. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 305’i resmi, 271’i özel 576 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 134 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.

13. randevu

Milli Takım, İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. 11’i resmi, 1’i özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 2 kez mağlup etti. 8 kez İzlanda’ya mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu’nun dördüncü maçında 11 Haziran’da oynanan müsabakayı Türkiye 2-1 kaybetmişti.

Şenol Güneş’in 61. milli heyecanı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 60 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

Düdük, Anthony Taylor’da

Türkiye – İzlanda karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

📆 14 Kasım 2019 Perşembe 12:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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