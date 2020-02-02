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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça hazırlık antrenmanı yaptı


Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. İdman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

📆 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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