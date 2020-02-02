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Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu


Fatih’te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu.

FATİH’TE ARKADAŞIYLA KALDIRIMDA BEKLEYEN BİR KİŞİ, ARKASINDAN GELEN SALDIRGAN TARAFINDAN SİLAHLA BACAĞINDAN VURULDU. ŞÜPHELİNİN ŞAHSI VURDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. (VEDAT BAYRAKTAR/İSTANBUL-İHA)

Fatih’te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu. Şüphelinin şahsı vurduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Millet Caddesi, Çakırağa Camii Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mesut T. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan Mesut T. yere yığılırken, kimliği öğrenilemeyen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası Mesut T.’nin yanında bulunan arkadaşı, yaşadığı şoku atlatarak polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mesut T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaldırımda bekleyen adamın vurulma anlar kamerada

Kaldırımda beklediği sırada bacağından vurulan şahsın, saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan Mesut T.’nin arkadaşıyla beklediği ve sonrasında ise şahsın arkadan gelerek bacağından yaralayıp kaçtığı görülüyor.

📆 13 Kasım 2019 Çarşamba 21:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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