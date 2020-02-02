BİZ SENİ SEVDİK…

Biz senin; insanlığını, adaletini, hoşgörünü, dürüstlüğünü sevdik,

Biz senin; dostluğunu, arkadaşlığını, güler yüzünü, samimiyetini sevdik,

Biz senin; cesaretini, güvenilir olmanı, imanını sevdik,

Biz senin; cömertliğini, yardımseverliğini ve diğerkâmlığını sevdik,

Biz senin; tevazuunu, liderliğini, önderliğini, Peygamberliğini sevdik,

Biz senin halkınla birlikte, halkının içinde, onlarla eşit, onlardan biri gibi yaşamanı, onların içine karışıp tanınmaz hale gelmeni sevdik,

Biz senin; bir yemek esnasında sahabeye kendi elinle yemek ve su dağıtırken yabancı birinin seni sana “Muhammed hanginizdir?” diye sorduran ahlakını, tevazuunu, karakterini sevdik,

Biz senin; iktidar, güç, makam, mal, mülk, zenginlik, statü, rütbe, nüfuz sahibi olmanın getirdiği kibir, ayrıcalık, saltanat, sınıflaşma, büyüklük ve benzeri bütün kötülükleri ortadan kaldıran ahlakını, tevazuunu, karakterini sevdik,

Biz senin; “ey Fâtıma, babam Peygamber diye güvenme”, “bunu yapan kızım Fatıma dahi olsa aynı cezayı verirdim.” diyerek evlatlarını başkalarının evlatlarından ayrı tutmamanı sevdik,

Biz senin; ümmetin açsa aç, toksa tok olmanı sevdik,

Biz senin; “ben de sizler gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” diyerek, şan, şöhret, saltanat, zenginlik ve dünya nimetlerine uzak durmanı, “İstemez misin Ey! Ömer; dünya onların ahiret bizim olsun.” diyerek mütevazı yaşamanı sevdik.

Biz senin; üç milyon km2lik bir ülkenin devlet başkanı (Türkiye’nin dört katı), bu devletin, en önde savaşan, ordu komutanı, Allah tarafından görevlendirilmiş bir Peygamber olmana rağmen saraylarda değil herkes gibi mütevazı evinde, halkının içinde yaşamanı sevdik,

Biz senin; seni öldürmeye gelenlere bile gösterdiğin tavır ve davranışlarınla onları pişmanlıktan gözyaşlarına boğan büyüklüğünü sevdik,

Biz senin; şahsına, nefsine karşı yapılanları affedebilme büyüklüğünü sevdik,

Biz senin; “Yeryüzünde kibirlenerek, gösterişle değil ağırbaşlı, vakarlı yürü ve sesini yükseltme, alçalt çünkü seslerin en çirkini eşeklerin anırmasıdır.” Ayeti doğrultusunda düşmanlarına bile yükselmeyen ses tonunu sevdik,

Biz senin; insanlara kırmadan, incitmeden, bağırmadan, tehdit etmeden, korkutmadan, sevgiyle, saygıyla yaklaşmanı, huzur ve güven vermeni sevdik,

Biz seni sevdik, başkasını da sevmedik, sevemedik,

Lider, önder, rehber, örnek olarak bir başka faniyi görmedik, kalbimizdeki o makama senden başkasını asla yakıştırmadık ve asla oturtmadık,

Biz seni sevdik, güvendik ve tabi ki senden çok seni bize gönderen Allah’ı sevdik,

Allah’a bağlandık, Allah’a iman ettik, Allah’a inandık, güvendik, sadece ve sadece Allah’a el açıp, Allah’tan yardım bekledik.

AHMET BERHAN YILMAZ