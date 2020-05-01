AK Partili o isim partisinden istifa etti

AK Partili o isim partisinden istifa etti

2014 – 2018 yılları arasında Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı yapmış olan Avukat İsa Mesih Şahin partisinden istifa ettiğini yazılı bir şekilde duyurdu.

Şahin istifa gerekçelerini maddeler halinde şöyle sıraladı;

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