Kadıköy’de bu okulda Telefonlar Dolapta, Dikkatler Derste

Kadıköy 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin derste dikkatleri dağılmaması için öğrenciler derse girmeden önce yanlarında bulundurdukları cep telefonlarını dolaba bırakıyor.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu olan 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘nde “telefonlar dolapta dikkatler derste” sloganıyla öğrencilerin telefonlarını muhafaza edebilecekleri 630 adet kilitli dolap yaptırıldı. Her sınıfta yer alan kilitli dolaplara telefonlar ilk ders başlamadan konulacak ve son ders bittiğinde açılarak öğrenciler telefonları ile evlerine gidecek şekilde planlama yapıldı.

Okul Müdürü Mehmet TAŞCI, “Son dönemlerde teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılığın önüne geçti. Gençleri bilinçli bir şekilde internet, telefon kullanımı ile ilgili bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbir olarak öğrencilerimizin okul içerisinde cep telefonu kullanımını sınırlandırdık. Çünkü ders esnasında cep telefonu çalıyor veya bir mesaj geliyor öğrenci bakmak zorunda kalıyordu. Dolayısıyla da derse olan dikkati dağılıyordu. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerin dikkati kayboluyordu.

Uygulamanın öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlayacağına inanarak başarılar diliyorum.