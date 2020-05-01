Bobcat Kiralamada Kaliteli Hizmet

İstanbul’da faaliyet sürdüren firma 2009 yılından beri çeşitli alanlarda kullanılmak üzere bobcat kiralama hizmeti veriyor. Bobcat makinelerine ihtiyaç duyan kişiler firma ile iletişim kurarak kiralama işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

Bobcatların Özellikleri

Kiralama hizmeti verdikleri bobcat makineleri çok kullanışlı makinelerdir. Bu makinelere bağlanan elemanlara göre farklı işlevlerde kullanılabiliyorlar. Kişiler isterlerse kum ve moloz gibi malzemelerin taşınmasını gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca isterlerse de mıcır serme gibi işlemlerde bobcat makinelerini kullanabiliyorlar. Bu makineler 360 derece dönme özelliklerine sahip oldukları için her alana girip çalışabiliyorlar. Ayrıca kiralanan bobcat ürünleri için süpürgeli bobcatlar da bulunduğu için taşıma işlemi sonrası temizleme yapılmasını da sağlayabiliyorlar.

Bobcat Kullanım Alanları

Bobcat ismi verilen makineler birçok iş makinesinin işlemini yerine getirmelerinden dolayı yaygın olarak kullanılıyorlar. Firmada bunun farkında olarak kiralık bobcat hizmetini müşteri memnuniyetini esas alarak uygun fiyatlarla gerçekleştiriyor. Bobcat kiralayan kişiler ihtiyaçlarını kısa sürede gidererek makineleri kullanmaya başlıyorlar. Bu sayede moloz, çöp, beton, kum ve mıcır serme işlemlerinde bobcat ürünlerini kiralayabiliyorlar.

Makinelerle yaptıkları işlemler sayesinde insan gücünden faydalanma oranını düşürerek işlerin kısa sürede bitmesini sağlıyorlar. Firmanın kiralama hizmeti verdiği bobcat makineleri hastaneler, bahçeler, fabrikalar, otoparklar, siteler ve tüneller gibi birçok alanda kullanılıyorlar. Bu alanlarda ortaya malzemelerin taşınmasını ve yayılmasını gerçekleştiriyorlar.

Bobcat Kiralama Süreleri

İnşaat alanlarındaki hafriyatların taşınmasında da kullanılan bobcat makineleri İstanbul kiralık bobcat firması tarafından müşterilerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak günlük, haftalık ve aylık olarak kiralanabiliyorlar. Yapılan kiralama işlemleri kiralamanın süresine bağlı olarak artış gösterebiliyor. Aynıca bobcat makinelerinin yapacakları işe yönelik olarak kullanılan ataşmanların özelliklerine göre fiyatlarda değişiklikler olabiliyor.

Yapılan kiralama hizmetleri için olabilecek fiyat artışlarını kişiler kiralama işlemi için firmaya ulaştıklarında öğrenebiliyorlar. Ayrıca isterlerse firmaya makinelerin kullanımı ile ilgili sorularını sorabiliyorlar. Sipariş sonrası aynı gün içinde ürünlerin teslimatını gerçekleştiriyorlar. Firma olarak İstanbul’un birçok ilçesine hizmet veriyorlar.

Bobcat Deneyimli Operatörleri Hizmet Veriyor

Bobcat makineleri için kiralama hizmeti veren firma olarak kiraladıkları bobcat makinelerini kullanacak deneyimli operatörlerle hizmet veriyorlar. Bu sayede kişilerin ihtiyaçları kısa sürede gideriliyor.

Alemdar 34110 Fatih/İstanbul

0542 257 16 57

0542 257 16 57

kiralikbobcatistanbul@gmail.com