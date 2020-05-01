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Kadıköy’de İETT Otobüslerine Alternatif Güzergah


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde başlatılan yol çalışması nedeniyle İETT otobüsleri için alternatif güzergahlar oluşturdu. İstanbulluların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için, Ayrılık çeşmesi İstasyonunun karşısına da yeni durak ekleniyor.

Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde, Marmaray çalışmaları kapsamında yol kapaması yapılıyor. Cadde, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) Kararıyla 180 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT’nin de yoğun olarak kullandığı caddenin kapanmasıyla, otobüsler için alternatif güzergahlar oluşturdu.

İETT OTOBÜSLERİ İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH

Çalışmalar süresince, 56 İETT hattı 507 araç, günlük 2 bin 578 sefer ile Behiçbey Sokak’tan geçecek. Bu durumda tek yön olarak hizmet veren Haydarpaşa Köprüsü çift yönde çalışacak ve Kadıköy yönünde şerit daralması meydana gelecek.

Mevcut durumda çift yön olarak hizmet veren Behiçbey Sokak ise çalışmalardan dolayı tek yön olarak kullanılmaya başlanacak. Kadıköy çıkışları için trafik yoğunluğu azaltılmaya çalışılacak.

Çalışmalar süresince, güzergah dışı kalacak Hamza Yerlikaya durağı yerine Ayrılık çeşmesi İstasyonu’nun karşısına yeni durak eklenecek.

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, 11 Kasım 2019’da başlayacak çalışmalarla 180 gün süreyle trafiğe kapalı olacak.

Galeri
📆 08 Kasım 2019 Cuma 17:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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