Yeni Sezon Maç Sonuçlarını Takip Edin

Futbol maç saatlerinde skorun gidişatına dair bilgi alma dönemi radyoların hayatımıza girmesiyle beraber başlamıştır. Radyolarda futbol maçları esnasında dönüşümlü yayın yapılan dönemde zaten tek kanallı olan radyo yayınları bulunmaktaydı.

Gol oldukça stat bağlantılarının değiştiği, golün oluşumunu anlatan spikerin sonrasında maçın o anki oyunu ile ilgili bilgi verirdi ve kısa bir süre için o statta kalınırdı.

Bir sonraki golün gerçekleştiği anda yayında olan spikerin sesi kısılarak alınır, Ankara stüdyolarından gol haberinin geldiği stada bağlantı yapılmakta olduğu bilgisi anons edilirdi.

Bu yayınlar esnasında canlı yayında gol duyabilmek çok nadiren gerçekleşirdi.

Öte yandan futbol canlı skor bilgisine anında ulaşılabilirdi.

Radyoların yerini televizyona bırakmasıyla beraber dönüşümlü yayın da ortadan kalktı. İlk yıllarda sadece 3 büyükler, sonrasında Trabzonspor’un eklenmesiyle 4 büyüklerin maçları canlı yayınlanıyordu.

Diğer takımların oynadığı maçlarla ilgili, internetin de bulunmadığı o günlerde ancak gazeteden ya da spor bültenlerinden bilgi alınabiliyordu.

O yılların değişmek haber kaynaklarından biri de teletext olurdu, televizyonların teletext özellliğine sahip olması dönemin smart televizyonuna eşdeğerdi.

Teletext bilgileri üzerinden canlı skor alınamıyordu. Ancak yine de biten maçları, günün tüm maçlarını, Avrupa ligleri de dahil olmak üzere, haber bültenleri veya ertesi sabah gazetelerini beklemeden öğrenme imkanı sağlıyordu.

Türkiye’de tüm Süper Lig maçlarının yayınlanması, kapalı kanala abonelik sistemine geçiş ile başlamıştır. Süper Lig’in 4 büyükler dışındaki tüm maçları canlı yayına alınmış olmasına rağmen yine erişim sınırlı kalmıştır. Yayıncı kuruluş aboneliği olmayan çok büyük kitleler için yine de canlı skor takibi ihtiyacı devam etmiştir.

Internet öncesi dönemde bu noktayı yine televizyon ve radyo doldurmaya çalışsa da insanların evlerine bilgisayar alma ve internet bağlatma imkanı ortaya çıkınca bu gereksinim artık internetten karşılanmaya başlanmıştır.

Internet siteleri ve haber portalları, Asistanaliz gibi geniş kitleye ulaşan yapılar, sosyal medya hesapları üzerinden canlı skor bilgisi verebilmektedir.

Skor takibi için futbol severlerin hiçbir fazladan çaba harcamasına gerek kalmadan her türlü bilgiye ulaşabilmesi sağlanmıştır.

Radyoların ve televizyonların, bugün hala canlı skor, futbol maç bilgisi veren içerikler üreterek program yama gelenekleri sürmektedir. Öte yandan bu tür içerikler, maç yayınlarının ulaşılabilir olmaması durumunda etki yaratabilmektedir.

Son dönemde ise artık hayatımıza giren video içerik sitelerinin canlı yayın imkanları, maçlar sırasında bahis ve benzeri nitelikli içeriklerin özgür yayıncılık şansı bulması sayesinde futbol severler için artık farklı alışkanlıklar kazanma imkanı bulunmaktadır.